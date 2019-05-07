Названа главная опасность солнцезащитного крема
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выяснило, что безопасной является концентрация оксибензона в крови – не выше 0,5 нанограмм на миллилитр. Оксибензон – это вещество, поглощающее ультрафиолетовые лучи, а также канцероген, который может разрушать гормоны в человеческом организме.
В проведенном FDA исследовании приняли участие 23 добровольца. Они использовали солнцезащитные средства по инструкции на этикетках.
Результаты анализа крови участников эксперимента показали, что использование солнцезащитного крема привело к повышению концентрации оксибензона по сравнению с нормой. В крови испытуемых она достигала 209,6 нанограмм на миллилитр, сообщает Daily Mail.
Несмотря на доказанные преимущества солнцезащитного крема, американские ученые подчеркнули важность выбора безопасных средств защиты от солнечной активности. Они подчеркнули, что их исследование вовсе не призывает прекратить использовать солнцезащитный крем. В основном, эти средства используются большей частью населения и эффективно помогают снизить риск развития рака кожи.
Женщина ушла из жизни в расцвете сил
Он выступил с речью в новом выпуске "Бесогона"
Девочка сразилась с отцом
Неожиданное признание популярного актера
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
Колхозник командует Кремлём.
Я из Нальчика
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Алсу защитили от толпы?
Дети не хотят идти в школу
Женское домиирование
Зачем нужен секс
Мне 19 ему 40.
Хочу густые брови.
почему всё так сложно?
У меня страх перед насекомыми.
Отдай миллион!
Мой сын стал много пить
Не переношу жару
Начинаю свое движение в творчестве
Мужа приворожили
Почему все мужики козлы?
Как узнать о надёжности проекта?
обед
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Стало страшно ездить.
горит лес
интернет отключит?