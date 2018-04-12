Как защитить кожу от солнца в городе

Напрасно думать, что в городских джунглях мы остаемся недосягаемы для вредных воздействий ультрафиолета. Городское солнце не меньший враг для нашей кожи, чем южное.

Учеными давно доказано, что в 90% старение кожи происходит именно по вине солнца. Дело в том, что во время загара агрессивные ультрафиолетовые лучи проникают в глубокие слои эпидермиса, тем самым нарушая нормальную работу клеток. А мы этого солнышка так долго ждали…

Так как же защититься от ультрафиолета в условиях города? Попробуем разобраться.