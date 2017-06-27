Обнаружена новая опасность кремов от загара

Специалисты МГУ им. М. Ломоносова выявили опасность популярного компонента кремов от загара – авобензона. Исследование показало, какие вредные химические соединения образуются при его разложении в хлорированной воде и под действием солнца.

Оказалось, что в водном растворе авобензон распадается на такие продукты, которые входят в состав слезоточивых смесей, используемых полицией для разгона участников массовых беспорядков. В частности, одним из таких токсичных соединений является хлорацетофенон.

По словам ученых, разложение авобензона может происходить прямо на влажной коже человека, намазанной кремом. Специалисты выяснили, что в воде компонент солнцезащитного крема разрушается с образованием двух десятков органических соединений, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Эти вещества принадлежат к классам ароматических кислот и альдегидов, фенолов и ацетофенонов. Наиболее токсичными из них оказались фенолы и хлорированные ацетофеноны. При этом химики отметили, что сам по себе авобензон безопасен, а токсичные продукты он образует в водном растворе.

"Изучение продуктов трансформации любого популярного косметического препарата очень актуально, поскольку зачастую они оказываются значительно токсичнее и опаснее своих предшественников", – заявили в МГУ. По словам доктора химических наук Альберта Лебедева, на основании таких исследований можно получить результаты, которые ограничат или поставят под запрет применение того или иного продукта, "что сохранит здоровье миллионам людей".

Напомним, ранее ученые Уппсальского университета в Швеции пришли к выводу, что духи, косметика и пластиковые предметы делают людей диабетиками. По их словам, вещества, которые содержатся в этих предметах, повышают вероятность возникновения болезни в два раза и приводят к ожирению. Кроме того, у женщин они могут вызывать гормональные изменения.