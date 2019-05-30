Пенсионерам рекомендовали жить "чуть-чуть впроголодь"

Людям старшего возраста следует тщательно следить за питанием и не пропускать регулярные физические нагрузки. Об этом заявил Геннадий Онищенко, отметив, что пожилые склонны к полноте из-за замедления обменных процессов в организме.
По словам Онищенко, чтобы избежать серьезных заболеваний, следует контролировать вес. "Сочетание жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное", – цитирует экс-врача "Царьград" со ссылкой на RNS. Онищенко уточнил, что в первую очередь жир скапливается на животе, но любая физическая нагрузка его "топит". Поэтому если у человека нет проблем с сердцем, то занятия спортом – самый эффективный способ избавиться от отложений, пишет "360".
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