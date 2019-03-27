Напиться без последствий: ученый создал беспохмельный алкоголь
Беспохмельный алкоголь изобрел профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт. По его словам, ему удалось найти фонды, чтобы завершить свои революционные исследования. Чтобы довести свое детище до прилавка, ему нужно всего 20 миллионов фунтов стерлингов.
Синтетический спирт Alcarelle Дэвид Натт разработал еще в 1983 году. С тех пор профессор трудился над тем, чтобы избавить беспохмельный алкоголь от не очень приятного вкуса. Синтетический спирт, скорее всего, будет регулироваться как пищевая добавка – так что ему еще предстоит пройти тестирование на безопасность. Исследования еще не завершены, поэтому пока продегустировать новый продукт можно только в лаборатории, передает Пятый канал со ссылкой на The Guardian.
Надо отметить, что коллеги Натта за океаном также активно работают над беспохмельным алкоголем – чтобы люди могли напиваться, не опасаясь неприятных утренних переживаний. Американский продукт называется Alcosynth. Его разработчики обещают, что через 30-35 лет весь мир перейдет только на синтетический алкоголь – и навсегда забудет, что такое похмелье, указывает телеканал "360".
Напомним, ранее разработчик беспохмельного алкоголя Натт был советником британского правительства по борьбе с наркотиками. Взгляды на эту борьбу у профессора были весьма своеобразные – так что вскоре его со скандалом уволили. Причиной стало заявление ученого о том, что заниматься верховой ездой гораздо опаснее, чем употреблять экстази.
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