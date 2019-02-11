Черви в легких: страшная болезнь составила конкуренцию раку
По словам экспертов, для лечения эхинококкоза наиболее эффективна противораковая терапия. В теле человека ленточные черви образуют кисту, которая растет и может достигнуть в размерах 50 сантиметров.
Такая киста может привести к метастазам по принципу онкологического заболевания, передает газета "Известия". По словам исследователей, это может привести к смерти зараженного. Они сравнили страшную болезнь с миной замедленного действия.
Даже операция не дает стопроцентной гарантии того, что недуг отступит навсегда. Стоит кисте немного прорваться при вмешательстве, и черви снова попадут в организм, спровоцировав рецидив.
Поэтому и лечат эхинококкоз так же, как раковую опухоль. Сначала пациенту проводят химиотерапию, затем удаляют кисту и снова химию, чтобы добить гельминтов. Коварство болезни в том, что она может развиваться десятилетиями.
"Друг от друга люди заразиться эхинококкозом не могут. Болеют им чаще в регионах, где развито пастбищное животноводство. Для нашей страны это Северный Кавказ", — рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Александр Лукашев. Заражение, как правило, происходит от животных.
Напомним, что в начале февраля у курсантов Суворовского училища в Ульяновской области нашли в легких патологию. Выяснилось, что ее вызвали черви эхинококки. Суворовцы отправлены в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Там они пройдут курсы химиотерапии и при необходимости будут прооперированы.
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