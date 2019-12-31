Врач предупредил о неожиданной опасности мандаринов

Доктор медицинских наук Дмитрий Вологжанин посоветовал россиянам не употреблять мандарины в большом количестве. По словам специалиста, это может вызвать псевдоаллергию, сообщают "Невские Новости".
Врач пояснил, что новогоднее лакомство содержит много биологически активных веществ, которые могут спровоцировать симптомы, схожие с аллергической реакцией. Он также отметил, что у 40% людей с аллергией на цветение также наблюдается негативная реакция организма на мандарины. Медик добавил, что плод представляет особую угрозу для детей, поскольку у них недостаточно ферментов для его полноценного разложения.
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