Нарколог рассказал о борьбе с похмельем после застолья

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн рассказал, как справиться с похмельем после новогодних гуляний. В первую очередь врач рекомендовал отказаться от активного отдыха, передает "Москва 24".
Если в течение нескольких часов состояние не улучшилось, следует выпить кефира или некрепкого чая. Подойдут также рассолы, белковые бульоны или нежирная яичница. Важно не употреблять сладкого, поскольку оно ухудшает переработку алкоголя. Также не стоит пить кофе и пытаться прогнать похмелье прогулками.
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