Врачи назвали правила безопасного похода в баню

Врачи считают, что на большинство людей поход в баню оказывает благотворное влияние. Однако есть и противопоказания, передает телеканал "360".
Ими могут стать заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни почек, печени и дыхательных путей. Но даже если противопоказаний нет, стоит придерживаться нескольких правил.
Перед пропариванием нужно выпить воды. При этом употреблять много пищи не рекомендуется, а пить спиртное и вовсе нельзя. В снег можно прыгать лишь закаленным людям, принимавшим контрастный душ или занимавшимся моржеванием. Для остальных это может закончиться спазмом сосудов.
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