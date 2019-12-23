Россиян призвали отгородить детей от химических сладостей

Диетолог Елена Соломатина дала родителям советы по обращению с детьми и конфетами. Эксперт заявила, что химические сладости с красителями необходимо заменить на натуральные изделия из орехов, молочного шоколада и сухофруктов.
"Стараться давать сладости такие, понятные. Они даже могут быть, ну, отчасти полезными", – цитирует Соломатину "Царьград". Диетолог напомнила, что чрезмерное употребление сладкого может спровоцировать у ребенка перевозбуждение.
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