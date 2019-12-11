Новая методика: как распознать шизофрению

Российские ученые провели тестирование. В нем приняли участие десять человек. Их поделили на две группы.
В одной были пациенты, имеющие симптомы шизофрении, а во второй с биполярным расстройством. У каждого из них специалисты взяли образцы крови для исследования.
В результате удалось обнаружить, что в организме существуют уникальные белковые структуры. 27 из них были связаны с шизофреническим расстройством, сообщает издание ToDay News Ufa.
Оказалось, что одним из главных симптомов шизофрении является повышенное содержание белка ANKD 12 в крови. При прогрессировании заболевания набор данных веществ меняется.
Соответственно, теперь можно обнаружить симптомы шизофрении на ранних стадиях при помощи анализа крови. Более того, эта методика позволит определять степень тяжести опасной болезни. Ученые надеяться, что в скором будущем появится биологическая панель лабораторных маркеров.
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