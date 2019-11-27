Медики сообщили о пользе регулярного голодания

Обычно при слове "голодание" появляются дурные ассоциации. Привычка к благам цивилизованной жизни давит на нас, создавая впечатление, будто голодать могут только малоимущие или больные. Чего только стоит поток новостей о погибших от анорексии (психическое заболевание, характеризующееся осознанным отказом от пищи. – Прим. ред.) девушках. Якобы не смогли остановиться в своем желании стать красивыми.
Тем не менее лечебное голодание может принести пользу организму. Эксперты провели исследование более чем на двух тысячах человек, сообщает РИА ФАН. Все они прошли через катетеризацию и были под постоянным наблюдением врачей в течение четырех с половиной лет, уточняет издание VSE42.
Из всего количества испытуемых 389 практиковали регулярное голодание, на что ученые обратили особое внимание. Выяснилось, что у этих людей смертность была на 45% ниже, чем у остальных, передает Life. Что касается статистики заболеваний сердечно-сосудистой системы, эксперты пришли к ошеломляющим результатам. У голодающих риск получить сердечный приступ ниже на 71%.
"Это очень интересно. Это более глубокий эффект, чем мы ожидали", – цитирует автора работы Бенджамина Хорна телеканал "360". Впрочем, специалисты подчеркнули, что для более точной оценки необходимы более долгосрочные исследования.
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