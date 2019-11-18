Найден способ лечения пораженной алкоголем печени

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели испытания нового способа лечения страшного недуга. К слову, они увенчались успехом.
В качестве подопытных были лабораторные мыши. В своем эксперименте специалисты использовали четыре вида вирусов, которые локально поражают бактериальные клетки, сообщает "Вечерняя Москва".
Выбор такого метода обусловлен тем, что причиной смерти большого числа алкоголиков с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis, которые выделяют токсины. Примечательно, что около 75 процентов людей с алкогольным гепатитом живут не более трех месяцев.
Отметим, что этот метод помог остановить процесс разрушения печени у подопытных. В ближайшем будущем ученые начнут проводить аналогичные исследования на людях.
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