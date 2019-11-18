От диабета до ВИЧ: почему болят ноги

Как уверяют медики, чаще всего боль и неприятные ощущения в стопах могут возникать из-за усталости, вызванной повышенной физической нагрузкой. Однако в некоторых случаях жжение и покалывание может сигнализировать о развитии более серьезных заболеваний.
Как передает РИА ФАН, неприятные ощущения в ногах могут говорить о наличии и развитии диабета, а также почечной недостаточности. Кроме того, онемение, покалывание и жжение может возникать из-за чрезмерного употребления алкоголя. Дискомфорт в стопах также может быть симптомом хронической почечной недостаточности, ВИЧ и анемии.
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