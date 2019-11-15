Какую опасность несет сахар

Канадские ученые из Университета Альберты провели исследование на мышах. Те подопытные, чей рацион содержал в основном глюкозу, имели в случае искусственно вызванного колита большее повреждение кишечной ткани.
Эксперты сделали вывод о том, что чрезмерное потребление этого вещества повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
Кроме того, оказалось, что сахар стимулирует развитие болезнетворных бактерий. Примечательно, что продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов могут свободно перемещаться из кишечника в другие части организма.
В связи с этим значительно повышается вероятность развития нейродегенеративных заболеваний. В том числе болезни Паркинсона и Альцгеймера.
Отметим, продукты, в составе которых трансжиры в сочетании с химическими ароматизаторами и красителями, могут серьезно ударить по пищеварительному тракту. Как писали ранее "Дни.ру", с особой осторожностью стоит потреблять жареные пончики и жевательный мармелад.
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