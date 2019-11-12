Диетологи рассказали о вреде моркови и редьки

Врач-диетолог рассказала о вреде моркови и редьки. Кроме того, даже вареный картофель может нанести вред организму определенной категории граждан.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с журналистами подчеркнула, что человеку все корнеплоды показаны к употреблению. Тем не менее некоторым стоит воздержаться от овощей, если здоровье пищеварительного тракта оставляет желать лучшего.

"Корнеплоды в сыром виде, особенно острые, такие как редька, не рекомендуются к употреблению в период заболевания желудочно-кишечного тракта. При этом горькая редька, особенно редис и дайкон вреда принесут меньше. Большое количество клетчатки при проблемах с желудочно-кишечным трактом усиливает несварение, может вызывать дискомфорт и даже боли", – рассказала врач в интервью газете "Вечерняя Москва".

Кроме того, как отмечает телеканал "Царьград", картофель и морковь противопоказаны людям с сахарным диабетом. И если в сыром виде эти овощи еще не столь опасны, то после варки в них повышается гликемический индекс.

"У кого есть лишний вес или проблемы с сахаром, будьте осторожны с вареными корнеплодами. Но вы можете слегка пассировать морковь: проблем такой овощ не принесет, а бета-каротин усвоится лучше", – отметила Соломатина.

Телеканал "360" сообщает, что медик не забыла отметить и полезные свойства картофеля. При правильном употреблении он способен значительно улучшить самочувствие человека: "С одной стороны, запеченный картофель содержит много калия. Он понижает артериальное давление, уменьшает отеки, улучшает работу сердца. С другой – даже у отварного картофеля повышен все тот же гликемический индекс со всеми оговорками".

Впрочем, исключать корнеплоды из рациона не стоит, так как далеко не все из них вредны для человеческого организма. Диетолог Маргарита Королева в разговоре с корреспондентами НСН отметила, что овощи приносят весьма значительную пользу.

"Для здоровой и активной жизни человек должен питаться продуктами всех групп. Конечно, надо питаться крупами, овощами и фруктами. Овощи – это растительная клетчатка, они поддерживают систему пищеварения, дают витамины и минеральные вещества. Это обязательная составляющая для человека. Овощи должны быть в рационе каждого", – уточнила Королева.