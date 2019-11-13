От диареи до зубной боли: названы главные симптомы появления глистов

Изначально гельминты заселяют кишечник. Поэтому первым "звоночком" для больного станет появление вздутия и рези в животе, подташнивания, диарея или запоры.
На втором этапе начнутся головные боли и головокружения. Это происходит из-за того, что глисты выделяют заражающие все вокруг токсины. Примечательно, что таблетки в борьбе с этим недугом помогать не будут.
Также возможно появление аллергии на привычные продукты. Ведь организм зараженного отдает все имунные силы на орьбу с паразитами, поэтому он может воспринимать агрессивно все больше веществ и выделять к ним антитела. Собственно, по этой же причине вы будете чувствовать постоянное недомогание и слабость в теле. И у вас значительно увеличится частота появления простудных заболеваний.
Самым необычным симптомом является зубная боль. Больной начинает скрежетать зубами по ночам, в результате чего стирается эмаль и повышается чувствительность зубов.
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