"Симптомы часто отсутствуют": врачи нашли способ избежать инсульта

Возросший уровень стресса и пагубные привычки в попытке его "придушить" заставили инсульт сильно "помолодеть". Теперь он поражает не только пожилых людей, но и тех, кто еще не попробовал жизнь на вкус. Британцы отмечают, что главной причиной инсульта является высокое давление, поэтому люди с гипертонией находятся в группе риска.
В первую очередь врачи из Туманного Альбиона посоветовали следить за уровнем артериального давления. Необходимо регулярно его измерять и при повышении принимать лекарства, назначенные неврологом. Бездумно закидывать в себя горсть разноцветных пилюль не стоит – это может дать побочный эффект и усугубить состояние пациента.
"К сожалению, при развитии инсульта симптомы часто отсутствуют, поэтому многие люди не понимают, что они есть. Очень важно регулярно измерять давление и принимать меры для поддержания его на здоровом уровне", – цитирует представителя британской Ассоциации по борьбе с инсультом Клэр Шаттлуорф телеканал "360" со ссылкой на РИА Новости.
Кроме того, медики призвали употреблять меньше соли – она задерживает влагу в организме, негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и является почти самым популярным в мире усилителем вкуса. Также необходимо отказаться от вредных привычек и регулярно заниматься физкультурой. Даже несколько часов быстрой ходьбы в неделю способны значительно снизить риск инсульта.
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