Найден способ избежать эмоционального выгорания на работе

Основными факторами развития этого заболевания становятся напряженные условия труда, профессиональный стресс и ненормированный рабочий график. Кроме того, отрицательное воздействие оказывает нарушение общих функций организма при малой подвижности во время осуществления трудовой деятельности (гиподинамия) и нездоровая атмосфера в коллективе.
Методы борьбы с этими проблемами стары и банальны – заниматься физкультурой и делать небольшие перерывы на отдых. Психолог Наталья Панфилова рассказала подробнее, как можно одолеть эмоциональное выгорание без похода по врачам.
"Синдром эмоционального выгорания – модная тема, она касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. У таких людей должны быть хобби, увлечения, которые переключают его. Эмоциональное выгорание – это про то, что мозг сосредоточен на одном виде деятельности, нет времени, чтобы отдохнуть", – рассказала эксперт в интервью корреспондентам НСН.
Она добавила, что состояние сотрудника может усугубить ситуация в офисе. Это и вечная борьба за кондиционер между теми, кому жарко и кому холодно, и замкнутое рабочее пространство, и одни и те же лица изо дня в день. Все эти факторы могут вызывать сильные раздражение и усталость.
"Казалось бы, банальные советы заняться спортом, ни разу не банальные. Раньше проводились пятиминутки, которые очень способствовали снятию напряжения, – отметила эксперт. – Любые реакции уходят у нас через периферию, через руки и ноги. Поэтому нужно походить, потормошить что-то в руках. Это очень облегчает состояние".
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