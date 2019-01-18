Москвичи в ужасе от опасной для детей эпидемии
В четверг, 17 января, директор опубликовала новость на официальном сайте школы. Она сообщила, что более 20% учеников начальной школы не смогли прийти на занятия из-за болезни. Администрация учебного заведения обратилась в Роспотребнадзор для получения дальнейших рекомендаций. В результате они приняли решение закрыть учебный корпус на карантин и обучать детей в дистанционном режиме.
"Сегодня мною была получена информация об отсутствии на уроках 173 обучающихся начальной школы из 586 (более 20%) в учебном корпусе № 5. Причина отсутствия, указанная в служебной записке, – ОРВИ. После письменного обращения в Роспотребнадзор нами были получены рекомендации по дальнейшим действиям. С целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания, было принято решение о приостановлении образовательного процесса в учебном комплексе", – пояснила руководитель школы.
Ранее в СМИ распространилась новость о том, что учащиеся дошкольного корпуса другой школы ушли на карантин из-за ОРВИ. Однако позднее представители заведения опровергли эту информацию. Информация об эпидемии, тем не менее, заставляет родителей сильно переживать за здоровье учеников.
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