Главные опасности осенней аллергии

Бич человечества – сезонная аллергия – весьма коварное заболевание. Обостриться оно может не только в период весеннего цветения, но и осенью, в сентябре. О провоцирующих этот недуг осенних аллергенах и способах защиты от них Dni.Ru рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

ОВОЩИ И ФРУКТЫ. Конец лета, начало осени – период сбора урожая. Цены на овощи и фрукты в сентябре снижаются, поэтому мы едим их в неограниченном количестве. Здоровым людям это ничем не грозит, однако тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям, стоит соблюдать осторожность. Именно фрукты и овощи могут спровоцировать приступ. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо заранее выявить, какие дары природы вызывают аллергию. Для этого нужно всего лишь пройти обследование у врача аллерголога-иммунолога и сдать пробы, которые прояснят ситуацию.

ПОЧВА. Оголенная земля также может вызвать обострение аллергической реакции. Зимой почва укрыта снегом, поздней весной и летом травой, а вот в межсезонье она остается открытой как в черте города, так и в сельской местности. В ней содержится множество аллергенов, которые попадают в организм человека вместе с влажными испарениями. Особенно в дождливую погоду. Обезопасить себя от приступов можно, пройдя сезонный курс терапии, включающий в себя антигистаминные препараты и назальные кортикостероиды. Их должен назначить врач.

МЕД. Как правило, в сентябре начинается активная продажа меда. Этот продукт очень полезен для организма и не зря считается оздоровительным, но только не для аллергиков. Им всегда нужно помнить о том, что мед – очень аллергенный продукт и категорически не подходит страдающим этим заболеванием. Он может вызвать обострение аллергической реакции в виде крапивницы или, что опаснее всего, отека Квинке. Особенно стоит избегать употребления меда тем, кто страдает пыльцевой аллергией. Защитить себя от неприятных проявлений можно, полностью исключив этот продукт из рациона.





АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ. Наступление холодов в России зависит от региона. В какой-то части страны сентябрь теплый, а где-то уже начинаются заморозки. Жители этих местностей заливают в бачки омывателей своих автомобилей "незамерзайку". Испарения этого средства также могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Особенно если оно дешевое. В группе риска оказываются не только водители, но и пассажиры. Уберечься от аллергии на автомобильную химию довольно сложно, если пользоваться общественным наземным транспортом, ведь никогда не знаешь, каким незамерзающим стеклоочистителем наполнен бачок омывателя маршрутки или такси. Поэтому если в салоне чувствуется резкий запах этого средства и идет интенсивное испарение, стоит пересесть на другое средство передвижения.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Еще один источник аллергенов – кондиционеры. В сентябре их используют не только для охлаждения помещений, но и для обогрева. Становится прохладно, поэтому квартиры и офисы прогревают с помощью сплит-систем. За лето внутри них оседает большое количество пыли, которая служит средой для размножения различных клещей, паразитов и бактерий. Все это многообразие простейших приводит к обострению аллергических реакций. Чтобы обезопасить себя от приступов, необходимо регулярно чистить системы, тщательно промывая все фильтры антисептиками на водной основе. То же самое необходимо делать и с батареями центрального отопления.

Справиться с аллергией может только очень крепкий иммунитет. Здоровый организм легко борется с аллергенами. Для этого нужно: