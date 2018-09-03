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Здоровье

Главные опасности осенней аллергии

Фото: GLOBAL LOOK press/Michaela Begsteiger
Бич человечества – сезонная аллергия – весьма коварное заболевание. Обостриться оно может не только в период весеннего цветения, но и осенью, в сентябре. О провоцирующих этот недуг осенних аллергенах и способах защиты от них Dni.Ru рассказал врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.  
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ОВОЩИ И ФРУКТЫ. Конец лета, начало осени – период сбора урожая. Цены на овощи и фрукты в сентябре снижаются, поэтому мы едим их в неограниченном количестве. Здоровым людям это ничем не грозит, однако тем, у кого есть склонность к аллергическим реакциям, стоит соблюдать осторожность. Именно фрукты и овощи могут спровоцировать приступ. Чтобы избежать этой неприятности, необходимо заранее выявить, какие дары природы вызывают аллергию. Для этого нужно всего лишь пройти обследование у врача аллерголога-иммунолога и сдать пробы, которые прояснят ситуацию.

Фото: pixabay.com

ПОЧВА. Оголенная земля также может вызвать обострение аллергической реакции. Зимой почва укрыта снегом, поздней весной и летом травой, а вот в межсезонье она остается открытой как в черте города, так и в сельской местности. В ней содержится множество аллергенов, которые попадают в организм человека вместе с влажными испарениями. Особенно в дождливую погоду. Обезопасить себя от приступов можно, пройдя сезонный курс терапии, включающий в себя антигистаминные препараты и назальные кортикостероиды. Их должен назначить врач.

МЕД. Как правило, в сентябре начинается активная продажа меда. Этот продукт очень полезен для организма и не зря считается оздоровительным, но только не для аллергиков. Им всегда нужно помнить о том, что мед – очень аллергенный продукт и категорически не подходит страдающим этим заболеванием. Он может вызвать обострение аллергической реакции в виде крапивницы или, что опаснее всего, отека Квинке. Особенно стоит избегать употребления меда тем, кто страдает пыльцевой аллергией. Защитить себя от неприятных проявлений можно, полностью исключив этот продукт из рациона.

Фото: pixabay.com

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ. Наступление холодов в России зависит от региона. В какой-то части страны сентябрь теплый, а где-то уже начинаются заморозки. Жители этих местностей заливают в бачки омывателей своих автомобилей "незамерзайку". Испарения этого средства также могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Особенно если оно дешевое. В группе риска оказываются не только водители, но и пассажиры. Уберечься от аллергии на автомобильную химию довольно сложно, если пользоваться общественным наземным транспортом, ведь никогда не знаешь, каким незамерзающим стеклоочистителем наполнен бачок омывателя маршрутки или такси. Поэтому если в салоне чувствуется резкий запах этого средства и идет интенсивное испарение, стоит пересесть на другое средство передвижения.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Еще один источник аллергенов – кондиционеры. В сентябре их используют не только для охлаждения помещений, но и для обогрева. Становится прохладно, поэтому квартиры и офисы прогревают с помощью сплит-систем. За лето внутри них оседает большое количество пыли, которая служит средой для размножения различных клещей, паразитов и бактерий. Все это многообразие простейших приводит к обострению аллергических реакций. Чтобы обезопасить себя от приступов, необходимо регулярно чистить системы, тщательно промывая все фильтры антисептиками на водной основе. То же самое необходимо делать и с батареями центрального отопления.

Фото: GLOBAL LOOK press/Svancara Petr/CTK

Справиться с аллергией может только очень крепкий иммунитет. Здоровый организм легко борется с аллергенами. Для этого нужно:

  • хорошо высыпаться. Правильный режим сна – залог здоровья и надежное средство для повышения иммунитета. Ложиться нужно не позднее 22 часов, продолжительность сна должна быть не менее семи часов. Обеденный сон также важен и полезен, конечно, если для подобной роскоши есть возможность;
  • правильно питаться. Рацион должен быть разнообразным, без присутствия в нем продуктов, которые вызывают аллергию. Нельзя употреблять в пищу то, что однажды вызвало приступ аллергической реакции. Часто ее провоцируют ягоды: арбуз, вишня, брусника, черника; фрукты: груши, нектарины, сливы; овощи: капуста, перец, сельдерей, тыква, кабачок; семена подсолнуха, зелень, мед, орехи и грибы;
  • заниматься спортом. Физические упражнения и прогулки на свежем воздухе укрепят иммунитет и помогут ему справиться с недугом. Регулярные занятия спортом, фитнесом или обычная зарядка по утрам однозначно прибавят здоровья и выносливости организму;
  • своевременно проходить курс лечения. Тем, кто страдает хронической формой аллергии, необходимо запастись терпением и медикаментами. Аллергикам нужно готовить сани летом, а телегу зимой, то есть заранее пропить небольшой курс антигистаминных препаратов или пройти специфическую иммунотерапию (СИТ), когда человеку вводят малые дозы аллергена, чтобы организм выработал антитела. После этой манипуляции аллергики достаточно легко переживают сезоны обострений.   
3 сентября 2018, 18:11

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