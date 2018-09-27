Онколог поставил россиянам неутешительный диагноз

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев прокомментировал планы по снижению смертности россиян от рака. Его прогнозы оказались не оптимистичны.

По словам Пылева, вся система оказания медицинской помощи сейчас в печальном состоянии, передает НСН. Более того, врачи пока не видят предпосылок к тому, что что-то изменится к лучшему. Стоит отметить, что онколог предложил идею об улучшении ситуации. "Глобально нужно просто менять всю систему. Начиная от подготовки первичного звена, от формата финансирования онкологической помощи, более активного внедрения скрининговых программ, для целого ряда патологий, выделения больших средств на постдипломное образование специалистов", – заявил он. Пылев добавил, что на это должны уйти десятки лет при нынешней ситуации.