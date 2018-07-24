Как избавиться от неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта – вопрос деликатный, оттого мало обсуждаемый. А между тем каждый второй человек на земле страдает от этого. Существует заблуждение, что всему виной заболевания желудка и других органов пищеварительной системы. Но это далеко не всегда так. Запах изо рта может быть вызван рядом общих и стоматологических проблем, среди которых – неправильное питание, заболевания внутренних органов, неправильная гигиена, неплотное прилегание пломб и даже гормональные нарушения.

Как справиться с этой проблемой, Dni.Ru рассказала пародонтолог Олеся Изгарева, которая, помимо медицинской практики, является еще и ярким популистом. Она ведет медицинский блог и подробно рассказывает, как ухаживать за зубами и полостью рта.

Если вы стесняетесь лишний раз заговорить с окружающими, а во время беседы держитесь отстраненно и напряженно, то вам будет полезно прочитать о возможностях решения этого вопроса. Итак, несколько слов об общих и неочевидных причинах возникновения запаха изо рта.

Характер питания. Фраза "ты – то, что ты ешь" придется тут как нельзя кстати. Мясные и молочные продукты, богатые белком, в процессе пищеварения образуют щелочные соединения, которые изменяют кислотно-щелочное равновесие в полости рта. В этой среде размножаются микроорганизмы и появляется несвежее дыхание.

Псевдогалитоз. Слабый запах изо рта не ощущается окружающими, но беспокоит самого человека. Такая проблема характерна для тех, кто страдал запахом изо рта и даже после выздоровления продолжает беспокоиться по поводу несвежего дыхания, поэтому вопрос этот больше психологический.

Гормональные сбои. Изменение соотношения и концентрации половых гормонов сказывается на свойствах слюны. Она становится более вязкой, выделяется меньше и с меньшим содержанием кислорода. Это способствует выработке летучих соединений.

Курение. Слизистая оболочка полости рта пересушивается, и нарушается естественный процесс ее очищения. Минимум кислорода, максимум анаэробов – вот и неприятный запах.

Что касается стоматологических проблем, их тоже немало: неплотное прилегание пломб, кариес, трудности с гигиеной и проблемы с деснами. Получить полную картину и найти решение поможет только консультация у специалиста. Именно здесь можно установить причину неприятного запаха и направить силы на ее устранение.

Вот самые частые из них

Физиологические особенности полости рта. Преимущественно гнилостный состав микрофлоры налета на задней части языка. При этом зубы и десны могут быть полностью здоровыми.

Кариес и его осложнения. В полостях, образованных при разрушении зубов, скапливаются пищевые частицы и активно размножаются бактерии, что и вызывает появление несвежего запаха.

Заболевания десен и костной ткани (костные карманы). Когда десна неплотно прилегает к зубу, пища глубоко застревает между зубами и разлагается там со всеми вытекающими последствиями.

Недостаточная гигиена полости рта. Признайтесь честно, как долго и насколько тщательно вы чистите зубы? Недостаточный уход за зубами, деснами, языком, а также ортодонтическими и ортопедическими конструкциями (коронки, протезы, импланты, брекеты) – распространенная причина запаха изо рта. Пренебрежение правилами ежедневной гигиены приводит к скапливанию пищевых частиц. Они и становятся благоприятной средой для бактерий, которые выделяют легко летучие сернистые соединения с характерным неприятным запахом.

Синдром "сухости полости рта". Из-за недостаточного количества слюны процессы естественного очищения полости рта нарушаются, и создается питательная среда для размножения болезнетворных бактерий. Сухость во рту может быть вызвана заболеваниями слюнных желез, сахарным диабетом, авитаминозом, лучевым поражением, ботулизмом, приемом некоторых лекарственных препаратов.

Неприятный запах – серьезная проблема, которая не ограничивается здоровьем человека. Она вредит гармоничным взаимоотношениям с окружающими и снижает самооценку. При этом порой оказывается, что специалист может устранить мучивший годами дискомфорт за одну-две процедуры.