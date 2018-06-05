Зубная паста содержит смертельный яд
Влияние содержащегося в некоторых средствах гигиены вещества триклозан исследователи испытали на лабораторных мышах. Итоги экспериментов ученых изрядно огорчили: как у больных, так и у совершенно здоровых животных развился колит, а затем и рак. Как выяснилось, ингредиент в корне меняет микрофлору кишечника и стимулирует неконтролируемый рост злокачественных клеток.
Триклозан – органическое соединение, антибактериальный и противогрибковый агент широкого спектра действия. Вещество входит в состав самых разных дезинфицирующих средств, в том числе многих видов мыла и зубной пасты.
Как заявили авторы исследования -американские биологи из Массачусетского университета в Амхерсте – триклозан вызывает воспаление толстой кишки и способствует тем самым развитию рака кишечника. Исследователи намерены добиваться разрешения на проведение клинических испытаний на человеке, пишет "Комсомольская правда".
Защиту от рака обнаружили на коже человекаhttps://t.co/eiymSIy62v— Вести.Наука (@Vesti_Nauka) 2 березня 2018 р.
Найден штамм кожной бактерии, который эффективно уничтожает раковые клетки. #онкология #медицина #бактерии #ВестиНаука pic.twitter.com/f2dwQTJKfW
Ранее Dni.Ru сообщали, что в последнее время медики возлагают особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с онкологическими заболеваниями. Метод очень прост – ученые "натравливают" иммунитет человека на вредоносные клетки, используя антитела и различные живые микробы.
Медики разработали новый тип иммунотерапии, способный бороться с агрессивными формами рака. Эксперты уже использовали его для спасения жизни женщины, которой не помогала химиотерапия и операции.
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