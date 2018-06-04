Найден эффективный способ восстановить зубную эмаль
Традиционно считалось, что разрушенную эмаль восстановить невозможно, поэтому многие были вынуждены удалять зубы. Теперь передовые технологии позволили медикам разработать новый прочный материал.
По структуре и свойствам ткань похожа на природную зубную эмаль. Основой для разработки стал белок, который вызывает рост кристаллов, пишет журнал Nature Communications.
Исследователи убеждены, что новое вещество может противостоять кислой пище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холодной еды. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.
Ученые признались, что эксперимент был долгим и крайне сложным, так как во время формирования материала пришлось точно рассчитывать количество веществ для каждого этапа развития. Если белка будет меньше нормы – ткань получится непрочной, а если больше – ее сложно будет исправить в случае необходимости.
Эксперты посчитали не лишним напомнить, как часто нужно чистить зубы. Они рассказали, что необходимо проводить процедуру не менее двух раз в день – после завтрака и перед сном. Стоматологи настаивают на трехминутной продолжительности чистки зубной щеткой.
Многие медики советуют несколько раз в год проводить профессиональную чистку полости рта у стоматолога. Специалист поможет избавиться от зубного камня и налета.
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