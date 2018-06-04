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Здоровье

Найден эффективный способ восстановить зубную эмаль

Фото: pixabay.com
Международная группа ученых создала материал, который может восстанавливать зубную эмаль. Новая разработка показала устойчивость к кислой пище, напиткам и прочим негативным воздействиям.
прочитано 1288 раз

Традиционно считалось, что разрушенную эмаль восстановить невозможно, поэтому многие были вынуждены удалять зубы. Теперь передовые технологии позволили медикам разработать новый прочный материал.

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По структуре и свойствам ткань похожа на природную зубную эмаль. Основой для разработки стал белок, который вызывает рост кристаллов, пишет журнал Nature Communications.

Исследователи убеждены, что новое вещество может противостоять кислой пище, напиткам, а также перепадам температуры из-за очень горячей и холодной еды. Более того, ткань поможет сохранить зубы в хорошем состоянии долгие годы.

Ученые признались, что эксперимент был долгим и крайне сложным, так как во время формирования материала пришлось точно рассчитывать количество веществ для каждого этапа развития. Если белка будет меньше нормы – ткань получится непрочной, а если больше – ее сложно будет исправить в случае необходимости. 

Эксперты посчитали не лишним напомнить, как часто нужно чистить зубы. Они рассказали, что необходимо проводить процедуру не менее двух раз в день – после завтрака и перед сном. Стоматологи настаивают на трехминутной продолжительности чистки зубной щеткой.

Многие медики советуют несколько раз в год проводить профессиональную чистку полости рта у стоматолога. Специалист поможет избавиться от зубного камня и налета.

Автор: Михаил Вштанов4 июня 2018, 09:37

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