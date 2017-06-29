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Lifestyle

Раскрыт секрет идеальной улыбки

Фото: GLOBAL LOOK press/Chris Robbins
Ученые из университета Миннесоты в Миннеаполисе (США) выяснили, какие улыбки больше всего нравятся людям. Оказалось, что большую роль играет внешность улыбающегося.
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Часто люди считают, что улыбка "до ушей" располагает к себе собеседника больше, чем обычное выражение лица. На самом деле это не так.

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Характер человека можно узнать по улыбке

Согласно социологическим исследованиям выяснилось, что людям нравятся и кажутся наиболее честными скромные улыбки, а не "рот до ушей", сообщает журнал PLoS One. Примечательно, что полученные учеными результаты противоречат царящим на сегодняшний день представлениям.

"Мы обнаружили, что у всех аспектов улыбки есть своя "золотая середина", что отрицает принцип "больше-лучше", который диктуется при проведении операций по улучшению улыбки", – говорят ученые. Они добавляют, что важна не только широта улыбки, но и то, как наклонены уголки рта и сами губы.

Огромное значение люди придают и в целом внешности улыбающегося человека. В эксперименте приняли участие более 800 добровольцев. Они просматривали сотни фотографий улыбающихся людей, а затем оценивали их привлекательность и искренность.

В целом люди предпочитали "средние" и спокойные улыбки, когда рот был раскрыт достаточно узко, а уголки губ не были расположены слишком низко. Кроме того, им пришлись по душе симметричность улыбки и не слишком открытые зубы. По мнению ученых, все эти особенности можно использовать в работе хирургам и косметологам.

Автор: Людмила Фоканова29 июня 2017, 18:36

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