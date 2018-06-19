Названа главная опасность жизни в больших городах
Витамин D выполняет важные физиологические функции в организме. Их нарушение может запустить механизмы развития злокачественных опухолей.
Российские эксперты отметили, что способность витамина D предотвращать онкологические заболевания давно доказана. Биологически активное вещество оказывает благотворное влияние на гормоны человека, передает телеканал "360".
По мнению врачей, среди жителей мегаполисов наблюдается тенденция нехватки витамина D в крови. Специалисты объясняют это тем, что проживание в большом городе не позволяет получать необходимое количество данного вещества.
Основным источником витамина D являются солнечные лучи. В связи с этим медики рекомендуют горожанам как можно чаще бывать на свежем воздухе во время солнечной погоды.
При этом врачи предупреждают, что злоупотреблять такими процедурами не стоит. Частое нахождение под ультрафиолетовыми лучами – основная причина развития рака кожи.
Напомним, рак кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Каждый год количество страдающих от этой болезни людей стремительно увеличивается.
В подавляющем большинстве случаев опухоль развивается на открытых участках кожи. Около 70% злокачественных образований формируется в области лица.
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