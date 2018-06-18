Найден витамин от рака груди

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, как защититься от рака груди. Для этого на протяжении пяти лет они проводили масштабное исследование.

В эксперименте участвовали более трех тысяч женщин, средний возраст которых составлял 55 лет. Все они находились под наблюдением врачей и были здоровы.

Ученые разделили респонденток на несколько групп – в зависимости от уровня кальцифедиола (витамина группы D) в крови. Через пять лет у 77 женщин диагностировали рак груди. Примечательно, что показатель этого витамина у них был низким, передает Пятый канал.

В связи с этим американские специалисты сделали вывод, что высокий уровень кальцифедиола снижает риск развития смертельной патологии в десятки раз. Чтобы уберечь себя от рака груди, они советуют употреблять в пищу специальные диетические добавки. Также медики советуют представительницам прекрасного пола бывать ежедневно на солнце в течение 10-15 минут, сообщает телеканал "360".

Ранее канадские ученые выяснили, что при раке груди ключевую роль в формировании метастазов играет белок AXL. Эксперты уверены, что с помощью его блокирования можно будет предотвратить развитие неизлечимых опухолей.

Отметим, рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание у женщин. Наша страна входит в десятку стран с самым большим количеством пациенток, страдающих от этой страшной болезни.

