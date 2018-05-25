Ожирение в детстве назвали серьезной угрозой для развития

Ученые сумели доказать, что ожирение в младенчестве приводит к ухудшению когнитивных способностей. Эксперты обеспокоены тем, что за последние годы эта проблема стала острее.

Специалисты сопоставили вес детей в возрасте до двух лет с их когнитивными способностями в пять и восемь лет. Результаты показали, что ожирение в младенчестве ухудшает рабочую память и пространственное мышление в более позднем возрасте.

О такой закономерности известно достаточно много, пишет журнал Obesity. При этом до сих пор неясно, как именно ожирение влияет на процесс раннего детского развития.

Найти ответ на вопрос решили ученые из США. В их эксперименте приняли участие более 200 детей, параметры которых измерили в возрасте до двух лет.

Далее испытуемые прошли серию тестов на проверку когнитивных функций. Также детям нужно было справиться с компьютерной версией водного лабиринта Морриса. Этот эксперимент направлен на оценку процесса принятия решений и работу памяти.

Выяснилось, что каждое отклонение в весе негативно сказывается на общем интеллектуальном уровне ребенка. При проведении исследования были учтены такие факторы, как употребление спиртного, курение и питание женщин во время вынашивания плода.

Отмечается, что здоровый образ жизни очень важен на этапе раннего развития ребенка. Исследование показывает значимость веса ребенка для когнитивных способностей. Ученые планируют проводить дальнейшие эксперименты в этом направлении.

Медики добавили, что изучение негативного влияния ожирения на здоровье и интеллектуальное развитие крайне важно. Детей с лишним весом становится больше с каждым годом. В 2017-м стало известно, что за последние 40 лет их число выросло в десять раз.