Названо лучшее успокоительное для студентов

Исследователи пришли к выводу, что игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов. Игры с "лечебными питомцами" становятся все более популярными по всему миру, однако научно их польза была доказана только недавно.

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