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Названо лучшее успокоительное для студентов

Фото: GLOBAL LOOK press/Liz Gregg
Исследователи пришли к выводу, что игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов. Игры с "лечебными питомцами" становятся все более популярными по всему миру, однако научно их польза была доказана только недавно. 
прочитано 851 раз

Увлечение домашними питомцами переросло в западных странах в так называемую "пет-терапию" – использование кошек, собак и других животных для борьбы с болезнями и психическими проблемами, сообщает издание Stress andHealth. Исследователи пришли к выводу, что игры и уход за собаками лучше всего помогают студентам подавлять стресс и волнение во время сессий и экзаменов.

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В последнее время кабинеты четвероногих "терапевтов" стали появляться не только в больницах, но и в учебных заведениях. Как считают многие студенты и преподаватели, кошки и собаки помогают учащимся справляться со стрессом и избавляться от негативных эмоций во время экзаменов и длительных сессий.

Медики уже давно начали замечать, что общение с домашними животными улучшает самочувствие людей, а также снижает вероятность развития аллергии. Британские ученные уже сообщали, что появление питомца продлевает жизнь одиноким пожилым людям на десять лет, заставляя их активно двигаться. "Наши эксперименты показывают, что такие контакты действительно положительно влияют на самочувствие учащихся, что проявляется в уменьшении уровня стресса и негативных эмоций", – сообщила Эмма Уорд-Гриффин из университета Британской Колумбии в Канаде.

Однако стоит отметить, что положительные эмоции, полученные студентами во время общения с собаками, достаточно быстро пропадали. Все это, как считают исследователи, говорит о том, что пет-терапию стоит чаще применять в особенно сложных периодах жизни студентов, когда они постоянно испытывают стресс.

Автор: Михаил Вштанов12 марта 2018, 16:58

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