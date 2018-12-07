Найден метод похудения без тренировок

Правильные нейронные связи могут сыграть большую роль в избавлении от лишнего веса. Ученые выяснили, как можно похудеть за выходные.

Эксперименты ставились на мышах. Грызунов загоняли на беговую дорожку и заставляли потеть на протяжении 60 минут. Как выяснилось, эффект от этого упражнения держится еще несколько суток.

В течение 6 часов после тренировки средней сложности у мышей наблюдался пониженный аппетит. А высокий метаболизм (укоренный обмен веществ) сохранялся в течение 48 часов – их организмы сжигали больше калорий, чем в обычном состоянии.

По мнению доктора Кевина Уильямса из Техасского университета, такой результат объясняет на уровне нейронных связей, почему многие люди не испытывают голода сразу после тренировки.

По итогам исследования медики составили рекомендации желающим сбросить лишний вес. В выходные спортом можно не заниматься. Но для того, чтобы бездельничать в уик-энд, придется хорошо попотеть в спортзале в пятницу. Чем дольше и интенсивнее человек тренируется, тем дольше держится эффект, заключили исследователи в статье, опубликованной изданием Molecular Metabolism.

Ранее исследователи из Университета Филадельфии установили, что любая диета может быть эффективной только при одном условии – если человек перестанет употреблять алкогольные напитки. Они утверждают, что отказ от спиртного также поможет замедлить развитие или смягчить симптомы диабета второго типа.

Ученые проанализировали данные пяти тысяч пациентов. Они обнаружили, что употребление спиртного даже в малых количествах значительно тормозит процесс похудения. Кроме того, утверждают исследователи, регулярное употребление алкоголя может сказаться на здоровье организма даже спустя много лет.