Соль признана смертельно опасной
Специалисты выявили механизм, через который соль способствует развитию гипертонии. Этот недуг является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и смерти от инсульта и инфаркта.
Развитию болезни способствует употребление поваренной соли (NaCl). Чем больше хлорида натрия поступает в организм, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и спинномозговой жидкости. Это возбуждает симпатическую нервную систему, регулирующую кровообращение, сообщает EurekAlert!.
Специалисты провели эксперименты на мутантных мышах и доказали свои предположения опытным путем. Отметим, что в настоящее время около 40% взрослого населения Земли в возрасте 25 лет и старше страдают от высокого кровяного давления.
Ранее медики установили безопасную суточную норму потребления соли. Как выяснилось, недостаток этого элемента в питании так же вреден, как и его переизбыток. Пять граммов в день – вот та золотая середина, при которой соль не наносит вреда организму.
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