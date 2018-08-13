Определена безопасная доза соли для человека
Пять граммов в день – вот та золотая середина в потреблении соли, при которой не возникает проблем. К такому выводу пришли ученые Университета Макмастера из Канады. В их исследовании участвовали почти 100 тысяч здоровых добровольцев в возрасте от 30 до 75 лет. Они представляли около 400 городов из разных стран мира.
У добровольцев взяли образцы мочи для оценки ежесуточного потребления солей натрия. Кроме того, им измерили кровяное давление. Подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям определялась на выборке из 82 544 человек.
Оказалось, что участники из 80% принявших участие в исследовании населенных пунктов в Китае потребляют более пяти граммов соли в день. В других регионах – от 3 до5 граммов соли в день. Как подсчитали медики, систолическое артериальное давление увеличивалось на 2,86 миллиметра ртутного столба на каждый дополнительный грамм соли.
Выяснилось также, что чрезмерно низкое потребление соли также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Стабильное состояние наблюдалось при уровне потребления 4,7 грамма в день, пишет журнал The Lancet.
Ранее сообщалось о другом исследовании, которое показало, что соль и сахар в равной степени нужны человеческому организму и от умеренного их употребления беды не будет. А вот при их переизбытке могут быть неприятности. Особенно опасны химические добавки и всевозможные подсластители. Также стоит ограничить потребление соли и сахара тем, кто страдает от проблем с печенью. Таким людям нужно пить больше жидкости, говорят врачи.
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