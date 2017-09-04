Онлайн-знакомства приводят к раку

Приложения для онлайн-знакомств провоцируют случайные половые связи и незащищенный оральный секс. Так распространяется папилломавирус человека, в частности, HPV-16, связанный с раком шейки матки.

"Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации вынес решение, основанное на ложных предположениях. Независимо от того, случайно или преднамеренно, он занижал риск развития рака и полностью проигнорировал сексуальные привычки молодого поколения. Такой выбор будет стоить жизней", – приводит Daily Mail слова председателя Британской стоматологической ассоциации Мика Армстронга.

По его словам, за последние 30 лет рак гортани получает все большее распространение. Ежегодно заболевание, диагностику которого чаще всего проводят стоматологи, находят все у новых и новых пациентов. Эксперт указывает, что обычно папилломавирусы передаются бытовым и половыми путями через кровь, кожу и слизистые оболочки.

Специалисты не учитывают последние веяния моды и тенденции в знакомствах, Так, люди чаще всего узнают друг друга через онлайн и мобильные приложения для знакомств. И часто первый секс, чаще всего оральный. происходит между новыми приятелями во время первой встречи.

Ранее Dni.Ru сообщали, что научные сотрудники из мадридского университета провели обширное исследование на эту тему. По его результатам они выяснили, что слишком часто заниматься этим видом секса вредно для здоровья. В этом случае у партнеров может возникнуть герпес, гонорея и даже сифилис.