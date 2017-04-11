Оральный секс может вызвать рак

Испанские ученые развенчали главные мифы об оральном сексе. При этом они обратили внимание на реальную опасность для здоровья от этого вида половых отношений.

Научные сотрудники из мадридского университета провели обширное исследование на эту тему. По его результатам они выяснили, что слишком часто заниматься этим видом секса вредно для здоровья. В этом случае у партнеров может возникнуть герпес, гонорея и даже сифилис.

Чтобы обезопасить себя от заболеваний, перед оральным сексом не стоит чистить зубы, сообщает ИА ФАН. Ведь из-за данной гигиенической процедуры в полости рта образуются микротрещины.

Если у партнеров нет полной уверенности в здоровье друг друга, специалисты рекомендуют использовать контрацепцию. Также выяснилось, что при оральном сексе может передаваться вирус папилломы человека, который приводит к риску возникновения онкологии.

Как писали Dni.ru, ранее ученые назвали главное условие идеального секса. По их словам, влюбленные получают большее удовольствие, если стонут в процессе полового акта. Этот показатель оказался ключевым: "громкость" человека помогает выяснить, что ему нравится или не нравится.

Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет в отношениях не самую главную роль. Опросив более тысячи респондентов, ученые пришли к выводу, что у партнеров могут сложиться прекрасные отношения, даже если их интим оставляет желать лучшего. По словам экспертов, прочность семейных уз зависит от того, насколько люди близки духовно.