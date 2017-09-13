Найден простой способ избавиться от диабета

Профессор, который почти сорок лет изучал сахарный диабет второго типа, уверен, что стоит избавиться от лишнего жира поджелудочной железы, как тут же восстановится физиологически нормальное производство инсулина. Это верно даже для диабетиков со стажем.

Профессор Рой Тейлор из британского Ньюкаслского университета на ежегодном собрании Европейской ассоциации исследования диабета представил программу избавления от сахарного диабета второго типа. В этом, 2017 году коллеги собираются уже 53-й раз, сообщает сайт университета.

Профессор пришел к выводу, что причиной диабета чаще всего является избыточное содержанием жира в печени и поджелудочной железе. Чтобы избавится от него, достаточно придерживаться низкокалорийной диеты.



"Хорошая новость для людей с диабетом второго типа заключается в том, что наша работа показывает, что даже если у вас был диабет в течение десяти лет, вы, вероятно, сможете избавиться от него, убрав жир из поджелудочной железы. В настоящее время это можно сделать только путем существенной потери веса", – уточнил профессор Тейлор в ходе встречи.

Ученый рассказал об участвующих в его исследованиях пациентах с сахарным диабетом второго типа. Программа выздоровления, разработанная профессором, делилась на два основных этапа. Вначале снижалась калорийность рациона, потом пациентам предлагалась физическая активность. Когда участники исследования похудели каждый в среднем килограммов на пятнадцать, симптомы диабета стали проявляться значительно реже.