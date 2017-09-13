Найден простой способ избавиться от диабета
Профессор Рой Тейлор из британского Ньюкаслского университета на ежегодном собрании Европейской ассоциации исследования диабета представил программу избавления от сахарного диабета второго типа. В этом, 2017 году коллеги собираются уже 53-й раз, сообщает сайт университета.
Профессор пришел к выводу, что причиной диабета чаще всего является избыточное содержанием жира в печени и поджелудочной железе. Чтобы избавится от него, достаточно придерживаться низкокалорийной диеты.
"Хорошая новость для людей с диабетом второго типа заключается в том, что наша работа показывает, что даже если у вас был диабет в течение десяти лет, вы, вероятно, сможете избавиться от него, убрав жир из поджелудочной железы. В настоящее время это можно сделать только путем существенной потери веса", – уточнил профессор Тейлор в ходе встречи.
Ученый рассказал об участвующих в его исследованиях пациентах с сахарным диабетом второго типа. Программа выздоровления, разработанная профессором, делилась на два основных этапа. Вначале снижалась калорийность рациона, потом пациентам предлагалась физическая активность. Когда участники исследования похудели каждый в среднем килограммов на пятнадцать, симптомы диабета стали проявляться значительно реже.
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