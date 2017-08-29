Половине россиян пригрозили скорым диабетом

Генетики выявили наследственную предрасположенность к диабету второго типа почти у половины россиян. При этом без учета генетических рисков профилактика диабета может оказаться бесполезной.

Научные сотрудники медико-генетического центра Genotek проанализировали результаты 2500 ДНК-тестов и выявили, что 5% россиян обладают рисковым вариантом гена TCF7L2, повышающим предрасположенность к сахарному диабету в 2,5 раза – генотипом ТТ, сообщает пресс-служба Genotek.



Иными словами, в ближайшие годы около семи миллионов жителей России могут быть поражены этим недугом. Еще более 40% россиян носят в себе другой вариант опасного гена, генотип СТ, повышающий риск заболевания диабетом в 1,5 раза. Таким образом, почти половине россиян угрожает опасность сахарного диабета.

По данным Министерства здравоохранения России, нижний порог развития сахарного диабета второго типа опустился до 30 лет. Начиная с этого возраста и может сработать тот самый "опасный" ген, в результате чего болезнь станет реальностью. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшее время диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности.

“С распространенностью фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара, с растущей проблемой низкой физической активности, сахарный диабет как заболевание молодеет. Уже сейчас врачи заявляют, что раньше он диагностировался у пожилых людей старше 60, но сейчас все чаще выявляется у пациентов в возрасте от 30-35 лет. Причина – генетическая предрасположенность, усугубленная нездоровым образом жизни”, – рассказывает кандидат медицинских наук Марина Степковская.

По данным ВОЗ, только в России за 2015 год было зарегистрировано 4,5 миллионов пациентов с диагнозом сахарного диабета второго типа. И каждый год это число возрастает на 3-5%. По прогнозам Института диабета "Эндокринологический научный центр", реальная распространенность диабета второго типа в России в 3–4 раза выше официальных данных, то есть порядка 10–12 миллионов человек. Врачи бьют тревогу: по мнению специалистов, официальная статистика сильно занижена, поскольку многие пациенты не обращаются за помощью или обращаются слишком поздно.

Важнейший фактор образа жизни в случае с сахарным диабетом – лишний вес, поэтому собственную предрасположенность к диабету легко рассчитать, используя данные индекса массы тела (ИМТ). Чтобы узнать индекс массы тела, необходимо разделись вес человека в килограммах на его рост в метрах, возведенный в квадрат, а затем разделить вес на полученный результат. В Сети представлено множество онлайн-калькуляторов ИМТ – можно воспользоваться и ними.

Вероятность возникновения сахарного диабета повышается в 1,6 раза при ИМТ равным 25-30, что в медицине считается избыточной массой тела. При ИМТ равным 30-35 вероятность развития болезни возрастает в 3 раза, при 35-40 – в 6 раз, а при ИМТ выше 40 – в 11 раз.

“Наличие генетических маркеров, повышающих риск развития сахарного диабета в 1,5 раза и наличие маркеров, повышающих его в 2,5 раза – это разная степень риска и разные по усилиям меры профилактики. А если к этому добавляется повышенный индекс массы тела, то вероятность повышается минимум в 1,6 раза. Кому-то будет достаточно отказать себе в позднем ужине или десерте, а для кого-то профилактика станет серьезной мерой, полностью меняющей образ жизни. Это исследование направлено на привлечение внимания к проблеме сахарного диабета в России и разработку индивидуальных мер профилактики на основе особенностей генома”, – комментирует новость генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский.