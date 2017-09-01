У женщины из-за страшной болезни уменьшаются ноги

Счастливая жена и мать с детства знала, что у нее дисплазия (нарушение развития) тазобедренного сустава. Но после рождения ребенка проявилась еще одна страшная болезнь, на которую ей по ее фотографии указал друг из Facebook.

У 29-летней жительницы Великобритании Софи Эрл-Парк после рождения начали болеть и руки, и ноги – ей даже было тяжело кормить ребенка из бутылочки. Софи с детства знала что у нее не в порядке тазобедренный сустав и успела давно смириться с этим, но ее настигла еще одна страшная болезнь, сообщает Daily Mail.

Начала болеть стопа. Софи заметила, что ее старая обувь стала ей великовата. Ни на что особенно не надеясь и не расчитывая, она опубликовала фото своей ноги в Facebook. Заметив снимок, один из ее интенрнет-друзей посоветовал Софи оратиться к другому врачу. По мнению друга, нога Софи выглядит так, как будто она изуродована страшным генетическим недугом: болезнью Шарко-Мари-Тута.

Три года назад Софи опубликовала в Фейсбуке фотографию своей деформированной стопы. Девушка пожаловалась на то, что ее нижняя часть ноги начала уменьшаться – вместо привычного 39 размера она начала носить обувь 38 размера. Только тогда один из пользователей Сети посоветовал ей провериться у другого врача, поскольку ее симптомы характерны для страшного недуга – болезни Шарко-Мари-Тута.

"Я вбила в строке поисковика симптомы и поняла, что мой онлайн-друг прав. Мои ноги по форме похожи на перевернутые бутылки шампанского, у меня странная форма пальцев и будто вогнутые внутрь стопы. На последующей консультации уже другой специалист подтвердил мои догадки", – рассказала Софи.

Наследственное заболевание периферических нервов, в результате которого поражается мускулатура конечностей, к сожалению, неизлечимо. Можно только улучшить качество жизни пациента. В этот непростой период Софи помогает ее семья: в ее профиле в Facebook много фотографий с мужем и сыном.