Российские ученые нашли лекарство от рака

Молодые специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) обнаружили противоопухолевый потенциал морской травы. Они доказали, что ее можно использовать для дополнительной терапии онкологии, в том числе, в качестве пищевой добавки.

Ученые исследовали фармакологическую активность дисульфата лютеолина (ДСЛ) из морской травы Zostera Asiatica. Вещество показало антиканцерогенные свойства и выраженный терапевтический эффект, передает РИА ФАН.

Исходя из этого, специалисты пришли к выводу, что биологически активные соединения из морской травы способны подавлять рост раковых клеток. По словам магистранта программы "Биология" Школы естественных наук ДВФУ Надежды Зоровой, исследование проводилось на модели кожного канцерогенеза (тип ракового заболевания) у лабораторных животных, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Эксперимент проводился в течение 15 недель. В группах, пролеченных ДСЛ, количество и размер опухолей, частота появления новых очагов и интенсивность роста были как минимум в полтора раза ниже по сравнению с группой, которой это вещество не давали. ДСЛ оказал сильное лечебное воздействие.

Полученные данные подтвердили, что дисульфат лютеолина может использоваться как дополнительная терапия рака. В частности, его можно применять как компонент функционального питания в составе различных напитков и пищевых продуктов.

Напомним, в феврале российские ученые выяснили, что в нашей стране есть растение, которое предотвращает возникновение злокачественной опухоли мозга. Речь идет об отваре из таволги, относящейся к многолетним травам семейства "розовые". Она растет в Восточной и Западной Сибири, на Кавказе, а также в Средней Азии.