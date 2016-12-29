Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

Шоу "Голос" Скандальный развод Бузовой и Тарасова Дом-2 Новый год 2017 Обама выслал российских дипломатов
Общество

Путин раскрыл главный секрет Нового года

О чем сказал Президент России в традиционном телеобращении
Общество

Медведев пожелал любви и согласия в 2017 году

Премьер-министр поздравил россиян с Новым годом
партнеры
Суббота 31 декабря
Лента новостей
19:06
Чем запомнился 2016 год
18:55
Кого мир потерял в високосный год
17:11
Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
16:32
Самые необычные зеленые красавицы
15:34
В Россию пришел 2017 год
15:05
Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
14:40
Главные научные открытия – 2016
14:05
Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
12:21
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
11:42
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
11:41
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
11:27
За что любят новый год
11:16
Новогодний ритуал очищения жилья
11:02
Самые громкие свадьбы 2016 года
10:55
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
10:53
Как необычно встретить Новый год
10:49
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
10:47
Простые и вкусные закуски для новогоднего стола
10:43
Как правильно встретить год Огненного Петуха
10:29
Главные политические курьезы 2016 года
09:42
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)
09:31
Секреты новогоднего телевидения
00:01
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
23:32
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
22:08
Что известно об экстренной госпитализации Константина Райкина
21:56
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
21:56
Тарасов празднует развод с Бузовой
21:42
Запрет на минуту молчания перед матчем оправдали правилами
21:29
Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин
21:12
Чуркин: США решили преследовать детей
20:58
Стали известны главные наследники Джорджа Майкла
20:54
Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве
20:50
В доме на севере столицы загорелась квартира (видео)
20:41
В метро Москвы объявлена угроза взрыва
20:25
Карлсен закатил истерику после победы Карякина
20:15
Пассажир впал в кому после вылета из Шереметьево
20:07
Божена Рынска грубо обозвала россиян
20:06
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму
20:00
В Германии хотят бороться с насильниками с помощью пароля
19:52
Госдепу нечего добавить к словам Путина
19:35
По делу об исчезновении посла Греции допросили полицейского
19:02
Ребенок пострадал от взрыва пиротехники под Москвой
18:52
Самбурскую отругали за неприлично дорогой подарок
18:31
Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе с Козловским
18:24
Украина беспокоится за чужой газ
18:08
Кого забрал 2016 год
17:52
Модель умерла после липосакции
17:47
Солнцев: Сейчас у Бузовой начнется паранойя
17:42
Лучшие катки Москвы
17:38
Сотрудники мойки украли четыре елки на угнанной машине в Москве
17:27
Российских дипломатов вывезут из США отдельным самолетом
17:21
Под Миланом умер создатель "Киндер-сюрприза"
17:13
Убийцы бойца Росгвардии попали на видео
16:57
Путин оставил Порошенко без поздравления на Новый год
16:52
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:34
Божена Рынска: Я не уеду из России
16:31
Как сын Валерии заработал миллион в Instagram
16:22
Комиссия не нашла существенных нарушений в Кабардинском лесничестве
16:21
Избитая актриса отомстит Фролову из "Дома-2"
16:07
Фокусник Сафронов об изменах и ссорах
16:05
Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве
15:55
В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
15:50
Путин рассказал о "кухонном" уровне Обамы
15:49
Украина хочет судить Россию за дружбу
15:44
Уральский бизнесмен задержан за стрельбу в прохожего
15:28
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
15:18
Полицейские Петербурга ищут 18 тонн мандаринов
15:14
Новогоднее суеверие Ирины Хакамады
14:59
Виторган обнародовал имя сына от Собчак
14:52
Путин ввел санкции против Северной Кореи
14:46
Обезумевший Обама придумал санкции против детей
14:44
Украинской армии разрешили сбивать российские самолеты
14:40
Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
14:36
Необычный рецепт оливье на Новый год
14:28
Пострадавший от удара Алентовой обвинил ее в бегстве
14:27
Лохматая Гагарина предстала без макияжа
14:04
Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
13:51
Лавров попросил Путина наказать 35 американцев
13:48
Темнокожая звезда разочаровала Нагиева
13:42
Мигрант снял скальп с девушки в Подмосковье
13:40
Киркоров снял новогодний номер ценой жизни
13:29
Кто стал фавориткой Огненной Обезьяны
13:17
В ресторане в центре Москвы загорелся жир
13:14
Очередной позор несистемной оппозиции
13:11
Звезды встречают Новый год на пляжах
13:06
Захарова опровергла закрытие американской школы в Москве
13:00
Медведев назвал новые санкции антироссийской агонией
12:49
В Госдуме предлагают вернуть колхозы
12:35
Запад восхищен троллингом России в адрес Обамы
12:31
Тарасов опечален разводом с Бузовой
12:30
Москвичка ищет "одноразового" любовника с корпоратива
12:19
Как высылали российских дипломатов
12:07
Новогодний конфуз Ларисы Долиной
12:02
Русофрения – болезнь 21 века
11:56
Приметы и обряды на Новый год
11:49
Следователи отвергли версию теракта при крушении Ту-154
11:45
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
11:31
Как Нетребко развлекается в Австрии
11:29
Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым
11:13
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна
партнеры

Самое читаемое

Украинская писательница закатила скандал из-за русской речи‍
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева
Тарасов празднует развод с Бузовой
Победителем шоу "Голос" стала Дарья Антонюк
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Общество

Какие виды рака сможет побороть новое российское лекарство

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Российские ученые продолжают клинические испытания революционного средства против рака. Препарат уникален тем, что не перестает действовать даже после прекращения приема.
прочитано 3761 раз

Новое отечественное средство против онкологических заболеваний, по данным разработчиков, эффективно при меланоме, раке мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи. Об этом сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Олег Салагай со ссылкой на слова Дмитрия Морозова, президента компании BIOCAD.

ПО ТЕМЕ

В России испытывают новый препарат против рака

Зал стоя встретил больного Хворостовского

Рак лишил известную певицу детей

"Кардинальное отличие данного класса препаратов состоит в том, что, в отличие от химиотерапевтических средств, они не перестают действовать после прекращения приема лекарства", – приводит Салагай слова президента компании-разработчика. Представитель Минздрава уточнил, что новое средство запускает иммунную реакцию для борьбы с  опухолью. Это значительно увеличивает при терапии шансы на благополучный исход у пациентов даже с наиболее тяжелыми формами рака, сообщает "РИА Новости".

Между тем, как уточнил президент BIOCAD Дмитрий Морозов, новому средству от злокачественных опухолей предстоит длительное тестирование, прежде чем его можно будет внедрять массово. По его словам, испытания лекарства будут продолжаться еще не один год.

"У препаратов может быть много показаний, и каждый нужно будет подтверждать клиническими испытаниями. Сейчас препарат испытывается на меланоме кожи. Мы видим высокие результаты: у людей, которые продолжают лечиться этим препаратом, уменьшается первичный очаг опухоли и метастазирования". 

Примечательно, что отечественное лекарство будет доступнее импортного, сообщает Life.ru. В настоящее время стоимость потенциальных аналогов, разрабатываемых иностранными компаниями, составляет десять миллионов рублей в год за курс терапии. 

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова в эфире канала "Россия 24" заявила, что вещество, которое пока носит рабочее название PD-1, проходит вторую стадию клинических испытаний. Как писали Dni.Ru, в продаже это средство может появиться через один-полтора года. По информации министра, российские фармакологи уже начали производить таргетные препараты, блокирующие развитие заболевания.

Напомним, злокачественные опухоли являются одной из главных причин смертности в большинстве развитых стран мира. По данным Министерства здравоохранения, за последние десять лет количество онкобольных в России выросло на 18%. Ежегодно онкологические заболевания обнаруживают у примерно 500 тысяч жителей нашей страны. В настоящее время от рака страдают около трех миллионов россиян.

Автор: Геннадий Куприянов29 декабря 2016, 11:36

комментарии

Политика

Кого мир потерял в високосный год
Главные политические курьезы 2016 года
Новый год Трамп хочет встретить со Сталлоне
Как Путин вновь унизил бессильного Обаму

Шоу-бизнес

Нагиев обозвал беременную Гагарину "Фрекен Бок"
Личная драма Александра Панайотова на "Голосе"
Ребенок Ксении Собчак стал событием года
Звезды поздравили читателей Dni.Ru с Новым годом (ВИДЕО)

Проишествия

Друзья раскрыли подробности расстрела Мирзаева
Жена созналась в убийстве пропавшего посла
Модель умерла после липосакции
В Москве расстреляли скандального бойца ММА Мирзаева

Lifestyle

Конфузы и тайны новогоднего огонька
Звездные экспресс-диеты перед Новым годом
За что любят новый год
Как быстро убрать квартиру после новогодней вечеринки
Шоу-бизнес

Прозябающая в нищете поп-звезда родила в Бразилии

Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз
Спорт

Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина

Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Шоу-бизнес

Тарасов празднует развод с Бузовой

Футболист показал, где проводит время после суда
Шоу-бизнес

Самые громкие свадьбы 2016 года

Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год

Гороскоп

Новогодний ритуал очищения жилья
Как правильно встретить год Огненного Петуха
Гороскоп подарков на 2017 год
Астрологический прогноз с 26 декабря 2016 по 1 января 2017 года

Фоторепортажи

Звезды встречают Новый год на пляжах
Как живет 26-летняя миллионерша из Казахстана
Авербух утер нос Плющенко
Хабенского очаровала молодая актриса

Спорт

Врачи спасают расстрелянного Мирзаева
Карлсен в отчаянье сбежал с награждения Корякина
У Шумахера проблемы с деньгами на лечение
Серена Уильямс выходит замуж за Оганяна

Регионы

В Ставрополе детей затянуло в эскалатор (видео)
Россиян возмутили издевательства над пожилой дагестанкой (видео)
Ворона обокрала эстонца на границе с Россией
Раскрыты детали загадочного убийства женщины и ее сына под Москвой
+18 © 2016 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru