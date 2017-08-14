Названы полезные свойства никотина
В частности, никотин может применяться для лечения или профилактики психиатрических и неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, синдром Туретта, умеренное когнитивное расстройство (MCI) и шизофрения, пишет АМИ. Также ученые обнаружили, что этот алкалоид способствует повышению концентрации и улучшению внимания.
Несмотря на некоторые полезные свойства никотина, его использование в медицине затруднено – вещество ассоциируется с курением. Вместе с тем опыты на крысах показали, что в чистом виде этот алкалоид не вызывает привыкания или синдрома отмены, как принято считать.
И хотя подопытные животные получали некоторое удовольствие от никотина, ученые не отметили у них развития аддиктивного поведения. Специалисты установили, что зависимость возникает у курильщиков не от данного вещества, а от сочетания сразу нескольких химических компонентов, которые есть в сигаретах
Однако ученые едины во мнении, что курение опасно для здоровья. Причем, как было недавно установлено, даже так называемые легкие сигареты вредны – входящий в их состав особый фильтр провоцирует развитие рака.
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