Названы полезные свойства никотина

Никотин считается опасным веществом, негативно влияющим на организм человека. Вместе с тем исследователи уже неоднократно доказывали, что синтезируемая из табака жидкость может быть весьма эффективна при лечении некоторых серьезных заболеваний.

В частности, никотин может применяться для лечения или профилактики психиатрических и неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, синдром Туретта, умеренное когнитивное расстройство (MCI) и шизофрения, пишет АМИ. Также ученые обнаружили, что этот алкалоид способствует повышению концентрации и улучшению внимания.

Несмотря на некоторые полезные свойства никотина, его использование в медицине затруднено – вещество ассоциируется с курением. Вместе с тем опыты на крысах показали, что в чистом виде этот алкалоид не вызывает привыкания или синдрома отмены, как принято считать.

И хотя подопытные животные получали некоторое удовольствие от никотина, ученые не отметили у них развития аддиктивного поведения. Специалисты установили, что зависимость возникает у курильщиков не от данного вещества, а от сочетания сразу нескольких химических компонентов, которые есть в сигаретах

Однако ученые едины во мнении, что курение опасно для здоровья. Причем, как было недавно установлено, даже так называемые легкие сигареты вредны – входящий в их состав особый фильтр провоцирует развитие рака.