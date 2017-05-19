Медленный интернет признали угрозой для здоровья

Специалисты компании Ericsson в своем докладе утверждают, что медленный интернет является причиной стрессов. Особенно пользователей раздражают лаги при просмотре видеоконтента.

Сотрудники шведской компании Ericsson провели исследование "Стресс при задержках видеопотока". В ходе эксперимента была сделана попытка определить влияние проблем при интернет-подключении на здоровье пользователей сети.

Добровольцам было предложено запустить на своих мобильных гаджетах видеоролики из сети. Предварительно интернет-серферов опутали датчиками, снимающими кардиограмму и энцефалограмму. Оказалось, что задержки и обрывы при воспроизведении видео провоцировали учащенное сердцебиение. Повторные лаги усугубляли стрессовое состояние вдвое.

Таким образом задержки при интернет-соединении вызывают сильнейшее эмоциональное напряжение. В итоге страдает нервная система и сердце.

Если в течение шести секунд соединение не восстанавливалось или буферизация видео не заканчивалась, добровольцы теряли интерес к ролику. Следует учитывать, что в Швеции самый быстрый интернет в мире.

К слову, самый медленный интернет на планете – в Конго. Скорость соединения редко превышает тринадцать килобит в секунду. При этом в России даже на заре интернета модемное соединение через телефонные линии в основном давало честные 56 КБит/с, что втрое быстрее, чем сегодня в Конго. Из Конго сообщений о стрессах, связанных с интернетом, не поступает.