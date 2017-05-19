Медленный интернет признали угрозой для здоровья
Сотрудники шведской компании Ericsson провели исследование "Стресс при задержках видеопотока". В ходе эксперимента была сделана попытка определить влияние проблем при интернет-подключении на здоровье пользователей сети.
Добровольцам было предложено запустить на своих мобильных гаджетах видеоролики из сети. Предварительно интернет-серферов опутали датчиками, снимающими кардиограмму и энцефалограмму. Оказалось, что задержки и обрывы при воспроизведении видео провоцировали учащенное сердцебиение. Повторные лаги усугубляли стрессовое состояние вдвое.
Таким образом задержки при интернет-соединении вызывают сильнейшее эмоциональное напряжение. В итоге страдает нервная система и сердце.
Если в течение шести секунд соединение не восстанавливалось или буферизация видео не заканчивалась, добровольцы теряли интерес к ролику. Следует учитывать, что в Швеции самый быстрый интернет в мире.
К слову, самый медленный интернет на планете – в Конго. Скорость соединения редко превышает тринадцать килобит в секунду. При этом в России даже на заре интернета модемное соединение через телефонные линии в основном давало честные 56 КБит/с, что втрое быстрее, чем сегодня в Конго. Из Конго сообщений о стрессах, связанных с интернетом, не поступает.
Это сделано из-за последних "церковных законопроектов" в стране
Певица стала носить подозрительно закрытые наряды
Почему Надя Ручка лишила комнаты будущего ребенка
Юная модель пришла в ужас от творчества артистки