О чем расскажет группа крови

В чем принципиальное отличие разных групп крови? Dni.ru узнали интересные факты, а также получили ответы на важные вопросы от врача-гематолога НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой Инны Викторовны Макаровой.

История вопроса

"Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире!" - эта цитата из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", написанного почти сто лет назад, справедлива и по сей день. Известно, что группа крови человека определяется по составу специфическими углеводами и белками. Современная система разделения крови на группы возникла еще в 1900 году, она предложена ученым Карлом Ландштейнером.

С точки зрения официальной науки, на сегодняшний день существует четыре основные группы крови. Самой распространенной из них считается вторая.

Мнение эксперта

По словам врача-гематолога Инны Макаровой, человеку очень важно знать свою группу крови. "Это нужно для того, чтобы в случае экстренной необходимости вам могли быстро оказать помощь, и чтобы вы могли также помочь кому-то, сдав кровь как донор", – говорит эксперт. Ведь необходимо быть уверенным в совместимости переливаемой крови.

Инна Викторовна уверена, что разговоры о влиянии группы крови на жизнь человека сильно преувеличены. "Есть только одно заболевание, которое зависит от группы крови – это гемолитическая болезнь новорожденных, когда возникает иммунологический конфликт между плодом и будущей мамой или по группе крови, или по резус-фактору. Из-за разной групповой принадлежности в организме матери образуются антитела , которые способны разрушать эритроциты плода (новорожденного), вызывая ряд патологических симптомов", – рассказывает гематолог.

По ее словам, заболевания крови – довольно редкая патология. При этом их распространенность в нашей стране не отличается от других регионов. "Есть группы риска по развитию "дефицитных" состояний. Это дети первого года жизни, подростки, беременные и кормящие женщины. У них чаще развивается железодефицитная анемия. У пожилых людей с отягощенным анамнезом чаще развивается В 12–дефицитная анемия, анемия на фоне дефицита фолиевой кислоты", – объясняет Макарова.

А вот наследственные заболевания крови (гемолитические анемии, нарушения в свертывающей системе крови, гемоглобинопатии, и т.д.) встречаются, по словам специалиста, у одного-двух из ста тысяч человек. "Частота злокачественных заболеваний крови отличается в разных возрастных группах. У детей – три-четыре случая на сто тысяч детского населения. С возрастом этот показатель несколько увеличивается", – уточняет эксперт.



Оказывается, специфических симптомов для обращения к врачу-гематологу не так много. Поэтому, по словам Инны Макаровой, при появлении недомогания лучше сначала обратиться к терапевту или педиатру, а уже эти специалисты решат – нужна ли вам консультация гематолога. Основной профилактикой заболеваний крови гематолог считает здоровый образ жизни и рациональную диету.

Интересные и необычные факты

В Сети довольно много информации, касающейся влияния группы крови на жизнь человека. Часто такие теории выдвигаются далекими от научного сообщества людьми. Тем не менее, в качестве альтернативного и смелого взгляда на вопрос их интересно изучить.

Считается, что группы крови сформировались в результате влияния разных условий жизни древних людей. Видимо, поэтому у людей с одинаковыми группами крови много общего.

I группа

Эта группа крови является древнейшей. Она сохранилась со времен неандертальцев. Поскольку в те времена наши предки ели, преимущественно, пищу животного происхождения, белковая, насыщенная мясными продуктами диета подходит людям с этой группой особенно хорошо.

Залог здоровья для потомков неандертальцев – это движение. Чем активнее человек с этой группой крови, тем дольше он живет. Люди с I группой крови считаются прирожденными лидерами. Из них получаются хорошие руководители, Lady.Day.Az.

II группа

Она появилась немного позже первой, когда люди уже увлеклись земледелием. В этот период наши предки стали всеядными. Потому людям с этой группой крови подходит разнообразный рацион. Чаще всего у таких людей возникают проблемы со зрением и сердцем, кроме того им нужно внимательно следить за работой печени.

Считается, что люди со II группой крови легки на подъем и без труда приспосабливаются к любым условиям. Они созданы для общения и неконфликтны.

III группа

Эта группа крови образовалась, когда на Земле начало холодать. На ее составе отразился сложный переход из жары в холод. Характерной чертой людей с этой группой является необыкновенная терпеливость и дотошность.

Обладатели III группы часто страдают болезнями желудка и инфекционными заболеваниями, поражающими слизистые оболочки. Что касается профессиональной деятельности, то они могут быть отличными хирургами и ювелирами.

IV группа

Она самая редкая и самая новая. Появилась эта группа примерно тысячу лет назад. Люди с IV группой крови имеют отличный иммунитет и проявляют высокую сопротивляемость к недавно появившимся заболеваниям.

Вместе с тем, их "болевыми точками" являются органы слуха, кожа, кости и суставы. Такую группу часто имеют ученые и изобретатели. Люди с ней креативны и смелы.

