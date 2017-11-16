В Россию пришла эпидемия чумы

Вспышки зафиксированы в 24 регионах. Мясо зараженных животных уже попало на прилавки.

Ликвидировать болезнь пытаются от Урала и до Приволжья. Десятки тысяч свиней отправлены на убой. Больным животным вводят инъекцию яда, после которой смерть наступает почти мгновенно. Далее туши свиней отвозят на полигон, где сжигают. Только так, по действующим в России правилам, борются с этим страшным вирусом.

В свою очередь фермеры несут многомиллионные убытки из-за эпидемии свиной чумы, передает РЕН ТВ. Мясо зараженных животных попало на прилавки, но угрозы для людей оно не несет.

Однако пищевые отходы, оставшиеся от этих продуктов, могли пойти на корм скоту, что для него смертельно опасно. Захватывает болезнь и дикую природу. В частности, чумой заболели обитатели леса в Самарской области.

Африканская чума свиней – особо опасная, острозаразная, вирусная болезнь, в нашей стране впервые зафиксирована в 2008 году. Вирус поражает диких и домашних свиней всех пород и возрастов в любое время года.

Вакцины от этой болезни не существует. Несмотря на то что АЧС не несет опасности для человека, заболевание ведет к практически 100%-ной гибели поголовья свиней и огромным экономическим потерям.