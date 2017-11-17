Чем опасен оргазм

Британские ученые выяснили, что получение оргазма может быть опасным для зрения. Во время "кульминации" сильно напрягаются кровеносные сосуды глаз.

В доказательство исследователи привели пример 29-летнего англичанина. Он отправился в больницу, заметив, что стал хуже видеть левым глазом.

Мужчина рассказал врачам, что накануне вечером у него был "энергичный половой акт", но вскоре он отметил у себя проблемы со зрением. Осмотрев пациента, медики обнаружили у него кровоизлияние в глаз, вызванное нарастанием давления во время оргазма, сообщает Life.ru.

По словам специалистов, во время "кульминации" задержка дыхания может привести к резкому возрастанию венозного давления сетчатки. Это и приводит к разрыву сосудов. Исследователи сообщили как минимум о шести подобных случаях за последнее время.

Примечательно, что мужчины более подвержены такому явлению, чем представительницы прекрасного пола. Согласно наблюдениям, во время полового акта они чаще задерживают дыхание.

Ранее американские ученые заявили о том, что для достижения оргазма половой акт должен длиться как минимум 19 минут. В реальности люди занимаются сексом в среднем всего 12 минут. Таким образом, отношения большинства пар омрачены отсутствием регулярного пика наслаждения.