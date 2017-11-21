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Общество

Стерилизованные мужчины чаще испытывают оргазм

Фото: GLOBAL LOOK press
Ученые Франкфуртского университета имени Гете выяснили, что представители сильного пола получают большее удовольствие от секса после процедуры вазэктомии. В откровенном опросе приняли участие 294 пары.
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Среди респондентов 12% заявили, что после такой операции их интимная жизнь стала гораздо насыщеннее. Стерилизованные мужчины в три раза чаще стали испытывать оргазм после процедуры.

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Специалисты объяснили это тем, что представители сильного пола чувствуют себя более расслабленными из-за снижения стресса, поскольку не боятся, что их партнерша забеременеет. В результате они чаще спонтанно вступают в интимную связь и получают больше удовольствия. Кроме того, у мужчин после вазэктомии улучшается эрекция, передает The Sun.

В выгодном положении оказались и представительницы прекрасного пола. Опрошенные женщины сообщили о том, что у них увеличилось сексуальное возбуждение после хирургического вмешательства у их партнера.

Вазэктомия – процедура, которая занимает около 15 минут и требует очень небольшого времени восстановления. Тем не менее, число мужчин, прибегающих к вмешательству, упало на две трети за десять лет.

Напомним, ранее канадские ученые открыли неожиданные факторы, которые влияют на яркий мужской оргазм. Оказалось, что для представителей сильного пола важна не только физическая привлекательность партнерши, но и особенности отношения с ней.

Оказалось, что дружба с женщиной не только снижает сексуальное влечение мужчины, но и делает секс менее удовлетворительным. При этом мощный пик сексуального удовольствия мужчины переживают во время полового акта с незнакомкой или постоянной партнершей. Похожие результаты получены и в процессе изучения факторов женского оргазма.  

Автор: Людмила Фоканова21 ноября 2017, 09:28

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