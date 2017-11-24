Российские ученые нашли лекарство от тяжелого псориаза

В Государственном НИИ особо чистых биопрепаратов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России создают новый биопрепарат для лечения псориаза. Средство не имеет аналогов в мире.

У людей с хроническими кожными заболеваниями в организме не хватает молекул, блокирующих воспаление. Этот дефицит и поможет восполнить изобретенное лекарство. Специалисты утверждают, что оно будет эффективно при лечении тяжелых форм псориаза.

Биопрепарат позволяет ввести больным рецепторный антагонист интерлейкина-36 ИЛ-36РА, который препятствует возникновению воспаления, сообщает газета "Известия". При его дефиците организм начинает разрушать сам себя.

Исследователи уже завершили доклинические испытания препарата. Теперь предстоят клинические, которые продлятся до двух лет. Дерматологи отметили, что на сегодняшний день в борьбе с псориазом не хватает доступных лекарств.

Стоимость российского средства будет намного ниже, чем у тех, которые предлагает фармацевтический рынок. "Преимущество нового биопрепарата в том, что он не подавляет системный иммунитет, в отличие от применяемых сейчас лекарств. ИЛ-36РА планируется выпускать в России с использованием бактериального штамма-продуцента, что обеспечивает заведомо меньшую стоимость его производства по сравнению с западными конкурентами", – сказал научный руководитель НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России Андрей Симбирцев.





Псориаз поражает до 5% населения в экономически развитых странах. В России заболеваемость составляет около 70 новых случаев на 100 тысяч человек в год, а распространенность — около 220 случаев на аналогичное количество населения.