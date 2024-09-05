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Четверг 5 сентября

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В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением

В "Росатоме" рассказали о роли атомной энергетики в борьбе с глобальным потеплением
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Экологически чистые продукты "Росатома" помогают сдерживать климатические изменения.

Госкорпорация “Росатом” играет важную роль в замедлении глобального потепления. Продукция и технологии компании являются экологически чистыми и способствуют снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу “Росатом” Кирилл Комаров на сессии ВЭФ с темой “Адаптация к изменению климата: вызовы и возможности для бизнеса”.

Одним из главных направлений деятельности “Росатома” является развитие атомной энергетики. Как отметил Комаров, атомные электростанции ежегодно предотвращают более 100 миллионов тонн выбросов CO2, что сопоставимо с объемами загрязнений от всей металлургической отрасли. Планы по увеличению доли атомной генерации в энергобалансе страны до 25% к 2045 году имеют важное климатическое значение.

Помимо атомной энергетики, “Росатом” активно развивает и другие "зеленые" технологии. Компания наращивает мощности ветроэнергетики, создает экотехпарки для безопасной утилизации отходов, а также занимается развитием электромобильности в России. Все эти направления деятельности госкорпорации способствуют снижению углеродного следа и замедлению темпов изменения климата.

При строительстве новых объектов “Росатом” учитывает прогнозы ученых об изменениях климата. Для удаленных арктических регионов используется уникальный атомный флот, который минимизирует нагрузку на местную энергосистему. Таким образом, “Росатом” демонстрирует ответственный подход к экологии и бережному отношению к природе, подытожил Комаров.

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5 сентября 2024, 20:19
Фото: vk.com/rosatomru

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