Энергетическая трансформация: в "Росатоме" оценили роль атомной отрасли в российской экономике

Росатом делает ставку на атомную и возобновляемую энергетику в процессе декарбонизации российской экономики.

Энергетический сектор во всем мире переживает значительные изменения. Повсеместно набирают популярность возобновляемые источники энергии (ВИЭ), что заставляет пересматривать целевые показатели этого процесса. Григорий Назаров, генеральный директор АО "Росатом Возобновляемая энергия", отмечает, что стоимость выработки электроэнергии с помощью ВИЭ уже вполне конкурентоспособна, и им следует найти свое место в энергосистемах, в том числе на Дальнем Востоке России.

Вместе с тем, Назаров подчеркивает важность атомной энергетики в процессах энергетической трансформации. По его словам, атомная технология является единственной базовой энергетической технологией, в которой Россия сохранила технологическое лидерство и полный пакет компетенций. Это позволяет наращивать долю атомной генерации в энергобалансе страны до 25%, как предусмотрено в программе "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в России" (РТТН).

Гендиректор АО “Росатом” также отмечает необходимость долгосрочного стратегического планирования в энергетическом секторе:

"Никакая энергетика не окупается за 3-5 лет, необходимы правила игры, которые способны держаться не менее 10 лет И эти правила надо формировать для того, чтобы энергетика была эффективной".

Госкорпорация “Росатом”, производящая электроэнергию с помощью низкоуглеродных технологий, активно реализует шаги по переходу к "зеленой" экономике. Экологические требования становятся ключевым условием при реализации новых промышленных и инфраструктурных проектов. Компания уделяет значительное внимание разработке и внедрению инновационных "зеленых" технологий, а также вовлекает сотрудников в волонтерскую и наставническую деятельность в сфере охраны окружающей среды.



