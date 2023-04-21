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Пятница 21 апреля

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Немецкий производитель "Пемолюкса" и клея "Момент" продает бизнес российским инвесторам

Немецкий производитель "Пемолюкса" и клея "Момент" продает бизнес российским инвесторам
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Активы концерна Henkel выкупают за 54 млрд рублей.

Популярные товары для гигиены и уборки, а также разнообразный ассортимент от строительных до паяльных смесей, которыми славится концерн Henkel, намерены взять под крыло российские компании. Масштабный немецкий производитель продает бизнес в РФ, а соглашение с местными инвесторами уже подписано. Об этом сообщает RT.

Таким образом новые покровители из России появятся у целого ряда продукции известных марок. По данным телеканала "360", в арсенал новых управленцев попадет чистящий порошок "Пемолюкс", клей "Момент", средства для стирки "Пемос" и Persil, и многое другое.

Сделка еще в процессе, но условия располагают к ее завершению. Портал "Царьград" отмечает, что концерн Henkel развивал бизнес в России более 30 лет.

21 апреля 2023, 10:00
Фото: Екатерина Ежова
Henkel✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Собчак, Тодоренко и другие российские звезды, лишившиеся денег и работы из-за скандала

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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