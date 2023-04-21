Немецкий производитель "Пемолюкса" и клея "Момент" продает бизнес российским инвесторам

Активы концерна Henkel выкупают за 54 млрд рублей.

Популярные товары для гигиены и уборки, а также разнообразный ассортимент от строительных до паяльных смесей, которыми славится концерн Henkel, намерены взять под крыло российские компании. Масштабный немецкий производитель продает бизнес в РФ, а соглашение с местными инвесторами уже подписано. Об этом сообщает RT.

Таким образом новые покровители из России появятся у целого ряда продукции известных марок. По данным телеканала "360", в арсенал новых управленцев попадет чистящий порошок "Пемолюкс", клей "Момент", средства для стирки "Пемос" и Persil, и многое другое.

Сделка еще в процессе, но условия располагают к ее завершению. Портал "Царьград" отмечает, что концерн Henkel развивал бизнес в России более 30 лет.